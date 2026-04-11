Ленивая пасха без заморочек — взбила, смешала и на утро вкусняшка готова к столу

Пасха — праздник, когда хочется удивить гостей не только традиционными блюдами, но и десертом, который легко готовится, а получается изысканным. Ленивая пасха — идеальный вариант: воздушная, нежная и с карамельной ноткой от вареной сгущенки. При этом она совсем не требует долгих кулинарных подвигов.

Ингредиенты:

орехи — 100 г;

печенье — 100 г;

сливки 33–35% — 150 мл;

творог — 300 г;

вареная сгущенка — 250 г.

Приготовление

Орехи и печенье измельчите в мелкую крошку, можно блендером или вручную, если любите крупные кусочки. Сливки взбейте до плотной пышной массы. Творог соедините с вареной сгущенкой, перемешайте до однородности и аккуратно введите сливки. Добавьте крошку из печенья и орехов, тщательно перемешайте.

Переложите смесь в форму, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на ночь. Утром десерт готов — нежный, воздушный и праздничный, без лишних хлопот, а гости точно попросят добавки.

