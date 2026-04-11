Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 13:45

Ленивая пасха без заморочек — взбила, смешала и на утро вкусняшка готова к столу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пасха — праздник, когда хочется удивить гостей не только традиционными блюдами, но и десертом, который легко готовится, а получается изысканным. Ленивая пасха — идеальный вариант: воздушная, нежная и с карамельной ноткой от вареной сгущенки. При этом она совсем не требует долгих кулинарных подвигов.

Ингредиенты:

  • орехи — 100 г;
  • печенье — 100 г;
  • сливки 33–35% — 150 мл;
  • творог — 300 г;
  • вареная сгущенка — 250 г.

Приготовление

Орехи и печенье измельчите в мелкую крошку, можно блендером или вручную, если любите крупные кусочки. Сливки взбейте до плотной пышной массы. Творог соедините с вареной сгущенкой, перемешайте до однородности и аккуратно введите сливки. Добавьте крошку из печенья и орехов, тщательно перемешайте.

Переложите смесь в форму, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на ночь. Утром десерт готов — нежный, воздушный и праздничный, без лишних хлопот, а гости точно попросят добавки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.