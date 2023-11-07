«Ленина закопают»: Корчевников назвал катастрофой Октябрьскую революцию Корчевников назвал Октябрьскую революцию катастрофой с «бесовским духом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в своем Telegram-канале заявил, что тело Владимира Ленина неизбежно захоронят, и назвал Октябрьскую революцию русской катастрофой с «бесовским духом», во время которой произошло «пленение русского народа». Телеведущий также отметил, что вождь мирового пролетариата был глух к национальному вопросу, бездумно перекраивая границы национальных республик во время создания «искусственного проекта СССР».

Революция была страшным процессом пленения русского народа, попущенным Богом за оскудение веры и отступление от Него. Со временем и нашим возвращением к Богу Ленина неизбежно закопают — его перемелет и земля, и народная память. А если нет, то придет хуже Ленина, — заявил Корчевников.

Телеведущий подчеркнул, что после революции начался «чудовищный геноцид» народа в России. Он назвал равные права мужчин и женщин, оплачиваемый отпуск, профсоюзы, бесплатное образование и медицину старыми революционными пропагандистскими мифами, которыми «обманули народ».

Предательство, голод, интервенция, миллионы беспризорников, десятки миллионов погибших и нерожденных от разрешенных абортов, чудовищные кровавые гонения на Церковь, слом русской жизни уничтожением и закрепощением крестьянства, обкрадывание миллионов людей убийственной коллективизацией, да так, что до сих пор расстрелянная русская земля очухаться не может, — написал Корчевников.

Ранее Корчевников назвал сатанистами тех, кто выступает против передачи РПЦ иконы «Троица» и других святынь, хранящихся в музеях. По словам телеведущего, православные иконы и мощи должны быть в храмах. Корчевников подчеркнул, что «запирать мощи под стекло» — «хитрый западный вид гонений на православие».