https://static.news.ru/photo/4859555c-6790-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: lenamyro/instagram.com

Скандально известный блогер Лена Миро отреагировала на видео Екатерины Диденко, в котором она встала на подоконник вместе с двумя детьми. Она считает, что девушка, рискующая своими отпрысками, могла помочь уйти мужу на тот свет.

Ранее Диденко пожаловалась на травлю в социальных сетях. Девушку постоянно оскорбляют и желают смерти. Её обвиняют в гибели людей во время банной вечеринки. Затем она опубликовала видео, которое потрясло её подписчиков. Позже оно исчезло.

Хайп быстро закончился. Что делать? Рекламу Кате не заказывают, а ипотеку нужно платить! — написала Миро в своём микроблоге.

По её словам, «трагедия в сауне была спланирована». Сейчас Диденко специально делает постановочные фотографии, которые носят провокационный характер. Блогер призвала органов опеки обратить внимание на эту семью.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Как писал NEWS.ru, Диденко повысила цены на рекламу в своём блоге после трагедии в московской сауне. Теперь клиентам «аптечного ревизорро», как называет себя девушка, придётся заплатить вдвое больше.

По предварительным данным, реклама в блоге Диденко стоила от 45 до 60 тысяч рублей. После смерти мужа и последовавшего за этим увеличения числа подписчиков девушка решила удвоить сумму. Сейчас за публикацию в сторис она просит 110 тысяч.