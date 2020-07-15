Лена Ленина предложила помощь многодетной сибирячке из дома с плесенью

История 25-летней Анастасии из села Красноглинное в Новосибирской области привлекла внимание общественников, чиновников и детского омбудсмена. Девушка, которая является выпускницей детского дома, живёт с гражданским мужем и четырьмя маленькими детьми в двухэтажном здании, которое находится в катастрофическом состоянии.
Младшему из детей Анастасии полтора года, старшему — шесть лет. В доме семьи протекает крыша, по стенам расползается плесень. Хозяйка считает, что она справляется с материнскими обязанностями, но местные жители сомневаются в этом.
Сосед девушки Андрей Тюрин
Гуляет с детьми под коктейлями, но детей она, конечно, любит, это видно, — отметил сосед.
Об истории сибирячки узнала живущая во Франции писательница Лена Ленина, уроженка Новосибирской области. Она рассказала изданию, что сопереживает до слёз «этой маме и её деткам». При этом писательница заметила, что государство вмешиваться в эту ситуацию не должно.
Отобрать детей и отдать в детдом — не самое лучшее решение. Оно годится только в самых крайних случаях, когда родители — педофилы и наркоманы. Во всех других — детям всегда лучше с родной матерью, чем с чужой тётей, — заявила Ленина.
Писательница предложила оказать Анастасии психологическую помощь, «внушить веру в себя». Ленина предложила лично провести эту работу, «наставить её на путь истинный» и помочь материально — но только при условии, что многодетная мама не потратит деньги на развлечения.
Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Ульяновске, где местные власти выдали многодетной семье земельный участок, на котором обнаружили захоронение с останками 12 человек.
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