Лена Ленина предложила помощь многодетной сибирячке из дома с плесенью

https://static.news.ru/photo/3c9b1b60-c6a4-11ea-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Лена Ленина Фото: lenaleninaofficial/instagram.com

История 25-летней Анастасии из села Красноглинное в Новосибирской области привлекла внимание общественников, чиновников и детского омбудсмена. Девушка, которая является выпускницей детского дома, живёт с гражданским мужем и четырьмя маленькими детьми в двухэтажном здании, которое находится в катастрофическом состоянии.

Младшему из детей Анастасии полтора года, старшему — шесть лет. В доме семьи протекает крыша, по стенам расползается плесень. Хозяйка считает, что она справляется с материнскими обязанностями, но местные жители сомневаются в этом.

Сосед девушки Андрей Тюрин рассказал «КП-Новосибирск», что она «ленивая, не хочет ничего делать». По его словам, Анастасию часто можно заметить выпивающей пиво или слабоалкогольные коктейли с местными подростками. При этом Тюрин утверждает, что девушка редко пьёт крепкое спиртное.

Гуляет с детьми под коктейлями, но детей она, конечно, любит, это видно, — отметил сосед.

Об истории сибирячки узнала живущая во Франции писательница Лена Ленина, уроженка Новосибирской области. Она рассказала изданию, что сопереживает до слёз «этой маме и её деткам». При этом писательница заметила, что государство вмешиваться в эту ситуацию не должно.

Отобрать детей и отдать в детдом — не самое лучшее решение. Оно годится только в самых крайних случаях, когда родители — педофилы и наркоманы. Во всех других — детям всегда лучше с родной матерью, чем с чужой тётей, — заявила Ленина.

Писательница предложила оказать Анастасии психологическую помощь, «внушить веру в себя». Ленина предложила лично провести эту работу, «наставить её на путь истинный» и помочь материально — но только при условии, что многодетная мама не потратит деньги на развлечения.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Ульяновске, где местные власти выдали многодетной семье земельный участок, на котором обнаружили захоронение с останками 12 человек.