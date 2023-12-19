Лектор дал советы, как донести свою мысль до слушателей Лектор Кодинов: выступающий должен определить акцентные слова

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Чтобы донести свою мысль до слушателей, выступающему следует определить слова и части текста, на которые необходимо сделать акцент, посоветовал лектор, педагог по сценической речи Николай Кодинов. В разговоре с LIFE.ru он отметил, что важно перед речью задать себе вопросы, зачем это говорить, как преподнести текст и что именно стоит озвучить.

Если «как?» — это орфоэпия, артикуляция, дикция, дыхание, то «что?» — это уже логика речи. Необходимо понимать, на какие слова важно акцентировать внимание слушателя в выступлении, что в предложении является главным, чтобы донести мысль. А мысль — это уже вопрос «зачем?», — пояснил лектор.

Речь должна быть осознанной и понятной самому выступающему. Кодинов отметил, что текст слушатели могут прочитать и самостоятельно. Для зрителей важен подтекст: мысли и переживания того человека, который стоит на сцене. Поэтому только поняв, в чем суть материала, выступающий сможет донести ее до слушателей.

Телеведущий Дмитрий Дибров ранее посоветовал видеоблогерам опираться на диафрагму во время записи роликов. Он отметил, что привлечь аудиторию можно тем, как человек говорит, поэтому стоит взять несколько уроков у профессиональных преподавателей сценической речи.