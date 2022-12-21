Сосуды в опасности: как ОРВИ влияют на кровеносную систему Респираторные вирусы провоцируют сердечно-сосудистые заболевания

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Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти в России. К их причинам относят курение, малоподвижный образ жизни, ожирение. Но нельзя не учитывать и дополнительный фактор риска — инфекционные заболевания. Респираторные вирусы провоцируют воспаление сосудов, которое приводит к тромбозу. Поэтому после перенесенного ОРВИ важно минимизировать последствия. Существуют способы восстановления сосудов после ОРВИ. Подробности — в материале NEWS.ru.

В 2022 году увеличилось количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, об этом сообщила заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Элла Соловьева. Согласно статистике, у более 15,6 млн россиян установлен диагноз «гипертония» — повышение артериального давления. Около 7 млн человек страдают варикозным расширением вен. Еще у миллиона он сочетается с тромбозом — процесс прижизненного свертывания крови в полости сосудов.

За последние два года количество пациентов с тромбозами увеличилось, об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России академик РАН Сергей Бойцов. Эти данные также подтверждает Элла Соловьева.

Как подтверждают научные исследования, сезонные ОРВИ нарушают эндотелиальный слой сосудов (выстилающий сосуды внутри и отделяющий кровоток от более глубоких слоев стенки сосудов — NEWS.ru), который обеспечивает процесс обмена между кровью и тканями. Из-за чего возникает их воспаление. В сезон простуд сердечно-сосудистую систему необходимо поддерживать, чтобы не усугубить имеющиеся проблемы и минимизировать риск появления новых заболеваний. Существуют препараты, которые профилактируют сосудистые нарушения. Это ангиопротекторы, такие как, например, лекарственный препарат «Ангионорм», отмечает Элла Соловьева. Он оказывает комплексное действие на сосудистую систему, укрепляет стенки, снижает воспаление, предотвращает тромбообразование, улучшает микроциркуляцию, отметила она.

Специалисты РНИМУ им. Н. И. Пирогова и ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России в статье, опубликованной в издании «Русский медицинский журнал 0187 («РМЖ.ру»), посвященной использованию комплексных препаратов в терапии сосудистых нарушений различного происхождения, сообщили следующее: «Клинические исследования продемонстрировали хорошую эффективность, безопасность и переносимость терапии у пациентов с различными нарушениями сосудистого и микроциркуляторного русла (хроническая венозная недостаточность, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения). Результаты клинических исследований свидетельствуют о возможности длительного и безопасного использования данного препарата в комплексной терапии сосудистых поражений различного происхождения в амбулаторных и стационарных условиях».