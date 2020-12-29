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Лекарство от рака и войны: появились новые предсказания Ванги на 2021 год

19:35, 29 декабря 2020 93
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист и летописец Ванги Сергей Косторной рассказал о прогнозе прорицательницы на 2021 год. Он подчеркнул, что в следующем году испытания для человечества продолжатся.

Во время шоу «На самом деле» Косторной сообщил, что всё сказанное в своё время изрекла сама Ванга. Так, некоторым регионам мира грозит крупное наводнение.

В начале лета побережье Америки и ряд стран, близких к морям, подвергнутся чудовищным ливням. Зальёт и смоет всё, что можно, — цитирует мужчину MK.RU.

По его словам, наводнение может принести с собой болезни. Кроме того, в 2021 году возможны локальные войны в странах Латинской Америки.

Косторной также озвучил прогноз насчёт окончания пандемии коронавируса.

До марта будут происходить негативные вещи, а вот 20-го — день начала астрологического года, начнутся приятные преобразования, — рассказал летописец.

Он добавил, что Ванга предсказала рост авторитета России и снятие с неё санкций из-за вклада в борьбу с пандемией. Также в 2021 году изобретут лекарство от рака, заковав болезнь «в железные цепи». Косторной считает, что препарат будет содержать много железа.

Кроме того, по его словам, Ванга говорила, что в 2021 году родятся два очень важных человека. Данное предсказание было сделано в состоянии транса, и получить детали в тот момент было невозможно.

Ранее Сергей Косторной обнародовал загадочное предсказание прорицательницы о пяти «двойках». Как посчитал сам приятель слепой предсказательницы, речь, скорее всего, идёт о дате 22.12.2020, в которую должно произойти что-то важное для мира. Скорее всего, уверяет Косторной, речь идёт о какой-то мощной вспышке на Солнце, которая повлияет на людей самым негативным образом. То есть это явление настолько серьёзно может отразиться на психике людей, что многие просто потеряют разум, писал NEWS.ru.

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