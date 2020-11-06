Лекарство «Авифавир» будет выдаваться бесплатно по ОМС

https://static.news.ru/photo/5968ab48-2047-11eb-bf62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), будут получать препарат «Авифавир» бесплатно.

Лекарство будет предоставляться пациентам только по назначению врача. Медики будут контролировать его применение. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, применения «Авифавира» в амбулаторном режиме поможет сократить нагрузку на медучреждения в условиях пандемии.

«Авифавир» — отечественный препарат на основе фавипиравира, одобренный для лечения коронавируса. Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав одобрил его постоянную регистрацию. Продажа лекарства в аптеках может начаться с 7 ноября.