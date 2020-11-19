Лекарства против ревматизма исчезли из аптек на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/95a43b80-2ac0-11eb-93d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Лекарства, помогающие при ревматизме, исчезли из аптек на фоне ажиотажа с коронавирусом. Противовоспалительные средства на основе метилпреднизолона стали применять при COVID-19.

Подобные препараты принимают около миллиона пациентов с ревматическими заболеваниями, но сейчас лекарства просто пропали из аптек — их крайне сложно, а в ряде случаев невозможно купить или получить по льготе, пишет РБК.

Резкая отмена препаратов грозит не только обострением заболевания для ревматиков, но и тяжёлыми поражениями внутренних органов. Издание добавляет, что метилпреднизилон входит в группу жизненно важных лекарств, но его не оказалось даже в крупных сетях и у дистрибьюторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациенты с ВИЧ не могут найти в аптеках дорогостоящие препараты для лечения заболевания. Такие жалобы поступили в организацию «Пациентский контроль» от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, Москвы и Алтайского края.