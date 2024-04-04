Лейбл «Рифмы и панчи» попал под проверку из-за Моргенштерна Baza: налоговая проверит лейбл «Рифмы и панчи» после жалоб Моргенштерна

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

Telegram-канал Baza сообщает, что лейбл «Рифмы и панчи» попадет под проверку налоговой после жалоб Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других артистов. По данным канала, причиной послужило возможное дробление доходов.

Как сообщает канал, адвокату Сергею Жорину пришло большое количество обращений артистов из России и из-за рубежа после того, как Моргенштерн заявил, что лейбл «держит в рабстве» своих музыкантов. Канал добавил, что по словам артистов, обещанную прибыль они не получали.

Канал со ссылкой на Жорина сообщил, что владельцы фирмы «Рифмы и панчи» Михаил Паньшин и Рим Ясавиев имеют еще две компании, занимающиеся звукозаписью. По данным Baza, они платят налоги по упрощенной системе, но их суммарный доход за 2021 год составил более 500 млн рублей. Адвокат считает, передает канал, что Паньшин и Ясавиев могут дробить бизнес для экономии на налогах.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что Моргенштерн решил судиться с лейблом «Рифмы и Панчи». По его данным, музыкант обвинил лейбл в обмане артистов, а его паблик — в нацизме. Как сообщил канал, представлять интересы музыкантов, в том числе Моргенштерна, в суде согласился адвокат Сергей Жорин. Юрист отметил, что на «рабство» и хамское отношение лейбла пожаловались уже 20 артистов.