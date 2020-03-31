https://static.news.ru/photo/0c1f9aba-733e-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Госдума изменила правила обязательного техосмотра для автомобилей. От его прохождения освобождаются легковые автомобили младше четырёх лет.

Теперь автомобили в возрасте от четырёх до десяти лет должны отправляться на техническое обслуживание каждые два года, а автомобили в возрасте старше 10 лет — ежегодно.

Раньше в законе было прописано, что автомобили должны проходить технический осмотр каждые два года, если их возраст составляет от трёх до семи лет, в том случае, если транспортное средство старше семи лет, то ежегодно.

С 8 июня 2020 года ГИБДД сможет аннулировать результаты технического осмотра, если автомобиль не проходил диагностику, либо при её проведении были нарушены установленные правила. Согласно новому закону, процесс технического осмотра будет фиксироваться на фото и видео. За управление автомобилем без ТО будет введён штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает KP.RU.

NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили рассчитывать размер штрафов за нарушения ПДД по коэффициенту, который зависит от стоимости автомобиля. С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов.