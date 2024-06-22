Легкая замена дорогим освежителям воздуха: беру стакан соли и добавляю это

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Опытные хозяйки знают, что лучше всегда искать более натуральную альтернативу покупным освежителям воздуха. Их действительно можно очень просто заменить самодельными ароматизаторами.

Чтобы приготовить домашний освежитель воздуха, нам понадобятся стакан соли, колпачок кондиционера и десять цветков гвоздики. Высыпаем крупную соль в стакан, добавляем сухие цветочки гвоздики, заливаем кондиционером для белья и перемешиваем.

Аромат будет зависеть от запаха кондиционера, однако лучше брать с морскими нотками, так как он дольше сохраняет аромат свежести. Стакан с таким освежителем можно поставить у порога, на кухне или в гостиной. При этом соль будет не только бороться с неприятными запахами, но и уничтожать бактерии.

Ранее химик и парфюмер Валерия Нестерова указала на лучшие ароматы для жаркого лета. По ее словам, во время жаркого сезона внимание стоит обратить на парфюм с салицилатами, которые входят в косметические средства для загара. Она также добавила, что вместо духов можно использовать спреи для тела, вуали для волос, молочко или лосьон для тела с любимым ароматом.