Легендарный ЗИЛ-41045 выставлен на продажу за 37 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/72378698-5eb9-11eb-b41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Советский автомобиль ЗИЛ-41045 выставили на продажу на портале частных объявлений о продаже машин. Владелец раритетного авто утверждает, что в 2005–2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ.

По словам автора объявления, сам он приобрёл ЗИЛ в 2004 году. С тех пор в машине заменены двигатель, АКПП, все детали тормозной системы, элементы подвески, восстановлены все детали электрооборудования. Также автомобиль был окрашен работниками АМО ЗИЛ строго по заводской технологии.

Есть уверенность, что данный первый экземпляр очень редкой модели 41045 (заложен в производство в декабре 1982 года для члена Политбюро ЦК КПСС, выпущен в январе 1984 года) является если не единственным, то одним из очень немногих, находящихся в отличном состоянии (всего выпущено 19 а/м 115-4104 (41045) именно в таком кузове в течение 1984–1985 годов). После этой модели (41045) цех № 6 АМО ЗИЛ полностью перешёл на выпуск модели ЗИЛ-41047. Последний собранный экземпляр 41045 был изготовлен в 2002 году по специальному заказу в коллекцию бывшего президента Украины и сейчас находится в музее «Межигорье», — говорится в объявлении.

Продавец предполагает, что машину у него приобретут в коллекцию. В то же время машина находится на ходу, пробег после реставрации составляет 1000 км.

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