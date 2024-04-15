Легендарный летчик-испытатель СССР умер за день до дня рождения Летчик-испытатель Герой России Анатолий Квочур умер за день до 72-летия

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Анатолий Квочур

Заслуженный летчик-испытатель СССР Герой России Анатолий Квочур скончался на 71-м году жизни, сообщил его сын Николай на странице в социальной сети «ВКонтакте». Он умер ночью 15 апреля — за день до дня рождения. По словам Николая, в последние годы у его отца были проблемы со здоровьем из-за многочисленных перегрузок и травм.

Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник Квочур Анатолий Николаевич, — написал он.

Член Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Квочур освоил и испытал более 90 модификаций самолетов. В 2005 году летчик установил 11 мировых рекордов на самолете Су-27. Сенатор назвал Квочура большим другом и беспрекословным авторитетом авиационной группы «Русские витязи».

Ранее стало известно о смерти бывшего президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Буденного. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет. Буденный занимал должность руководителя национальной конноспортивной федерации с 1984 по 1993 год. Кроме этого, он был членом Бюро Международной федерации конного спорта, благодаря чему смог внести значительный вклад в становление конного спорта в РФ.