https://static.news.ru/photo/5cb918d0-4a8d-11eb-9b3f-fa163e074e61_660.jpg Джордж Блейк Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Легендарного советского разведчика Джорджа Блейка похоронили в Москве. В последний путь его проводили с воинскими почестями. Покойному было 98 лет. Он умер 26 декабря 2020 года от естественных причин. Фамилия при рождении — Бехар. Родился в Роттердаме. Активно участвовал в нидерландском Сопротивлении, затем работал в Управлении специальных операций (УСО) — британская разведывательная служба времён Второй мировой войны.

Семь десятилетий его судьба была связана с российской, с советской разведкой. Он выбрал для себя путь решительной и бескомпромиссной борьбы за самые высокие гуманистические ценности, за справедливый и свободный мир. Память о нём сохранится в наших сердцах, — цитирует Первый канал выступление главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

После окончания войны Блейк поступил на службу в MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе, затем его направили в Корею, где он работал в британском посольстве в Сеуле. Когда Корея была разделена, Блейк оказался в плену в Северной Корее. Он изменил свои убеждения и стал коммунистом. После освобождения его направили на работу в Берлин. Блейк передавал огромное количество информации о разведчиках MI6, завербованных в Европе, в СССР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, как в своё время лично столкнулся с предательством в разведке. По его словам, подобные граждане или уже «сгорели в огне ада, или обязательно сгорят».