Смерть одного из лучших советских клоунов Андрея Николаева стала тяжелым днем для цирка, рассказал NEWS.ru директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, артист был очень хорошим и не скандальным человеком, который любил свою работу и по-настоящему умел смешить людей.
Мое первое впечатление по поводу хорошего, качественного юмора как раз связано с целой программой Андрея Николаева. Мне было шесть-семь лет, когда мы с отцом пошли в цирк и я впервые увидел смеющегося в цирке моего папу. Он до слез смеялся над репризами Николаева. Клоун Андрюша принимал участие во всех программах — в воздушном полете, занимался акробатикой, скакал на лошадях, и жонглировал. У него были сплошные аншлаги, это легенда цирка, — рассказал Запашный.
Директор цирка добавил, что общался с Николаевым, но они не были близкими друзьями. Все коллеги Московского цирка выражают свои соболезнования семье артиста и поклонникам его творчества.
Мало, кто знает, но Андрей в свое время был учителем Аллы Пугачевой, он ей преподавал. Я, к сожалению, на протяжении всей жизни не видел, чтобы Алла Борисовна акцентировала на этом внимание. Мы ждем официальных данных о причинах его смерти и выражаем соболезнование семье и поклонникам цирка, — сказал Запашный.
Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер 14 августа в Боткинской больнице на 86м году жизни. Причина его смерти не сообщается.
Ранее стало известно, что артиста экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. Сообщалось, что артисту требовалось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, но он категорически отказывался от операции.