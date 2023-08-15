Эдгард Запашный назвал легендой цирка ушедшего из жизни Андрея Николаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Смерть одного из лучших советских клоунов Андрея Николаева стала тяжелым днем для цирка, рассказал NEWS.ru директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, артист был очень хорошим и не скандальным человеком, который любил свою работу и по-настоящему умел смешить людей.

Мое первое впечатление по поводу хорошего, качественного юмора как раз связано с целой программой Андрея Николаева. Мне было шесть-семь лет, когда мы с отцом пошли в цирк и я впервые увидел смеющегося в цирке моего папу. Он до слез смеялся над репризами Николаева. Клоун Андрюша принимал участие во всех программах — в воздушном полете, занимался акробатикой, скакал на лошадях, и жонглировал. У него были сплошные аншлаги, это легенда цирка, — рассказал Запашный.

Директор цирка добавил, что общался с Николаевым, но они не были близкими друзьями. Все коллеги Московского цирка выражают свои соболезнования семье артиста и поклонникам его творчества.

Мало, кто знает, но Андрей в свое время был учителем Аллы Пугачевой, он ей преподавал. Я, к сожалению, на протяжении всей жизни не видел, чтобы Алла Борисовна акцентировала на этом внимание. Мы ждем официальных данных о причинах его смерти и выражаем соболезнование семье и поклонникам цирка, — сказал Запашный.

Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер 14 августа в Боткинской больнице на 86м году жизни. Причина его смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что артиста экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. Сообщалось, что артисту требовалось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, но он категорически отказывался от операции.