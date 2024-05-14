Легенда бокса назвал преимущества Поветкина на посту замгубернатора Боксер Лебедев: на посту замгубернатора Поветкин направит молодежь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Поветкин

На посту замгубернатора Вологодской области экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин сможет направить молодежь, уверен боксер Денис Лебедев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что спортсмен сможет объяснить молодым людям, почему важно любить и поддерживать родную страну. При этом Лебедев отметил, что Поветкину предстоит непростая и ответственная работа на должности замгубернатора.

Я думаю, что Александр Поветкин — это яркий пример для подражания молодежи. Своей работой он направит молодых ребят и объяснит, что важнее всего любить свою страну и поддерживать ее везде и во всем, и то, что жить надо в своей стране, а не сбегать куда-то еще. Поживем увидим, Саше предстоит непростая и ответственная работа на посту заместителя губернатора, но он должен справиться, — высказался боксер.

Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.

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