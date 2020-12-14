Легенда Арбата: в Москве завершена реставрация кинотеатра «Художественный»

В столице отреставрировали кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади, который был открыт ещё в 1909 году. Этот уникальный объект был восстановлен с помощью частных инвесторов всего за 14 месяцев.

При реставрации были сохранены архитектурный ансамбль и исторические интерьеры.

«Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. Он вмещает четыре зала, рассчитанные на 589 мест. В них установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco, которые передают цвета без искажения.

Кроме того, кинотеатр оборудован аудиосистемой Dolby Atmos и плёночным проектором.

О том, как будет выглядеть отреставрированный кинотеатр, — в фотогалерее NEWS.ru.

Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы