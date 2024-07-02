«Ледоруб по ним плачет!»: реакция россиян на арест имущества Невзоровых

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Александр Невзоров

Суд в Петербурге признал экстремистами супругов Александра (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Лилию Невзоровых и вынес решение об изъятии их имущества в доход государства. Как оценили россияне решение суда, какого имущества лишились Невзоровы?

Что решил суд по делу Невзорова

2 июля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал семью Невзоровых «экстремистским объединением». Об этом сообщила руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

У Невзоровых были изъяты три земельных участка, одно здание, жилой дом, автомобиль Hyundai и доля в 25% уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы». Судья уточнила, что это «имущество использовалось для осуществления экстремистской деятельности».

Представитель ответчика сообщил «Фонтанке», что судебное решение будут обжаловать. Издание утверждает, что изымается только то имущество, которое, согласно реестру, оформлено на Александра Невзорова.

В Росреестре сообщили, что кадастровая стоимость изъятой у супругов Невзоровых недвижимости в поселке Лисий Нос превышает 35 млн рублей.

Юристы отмечают в СМИ, что решение по делу Невзоровых стало новым для России, поскольку ранее никогда семья не признавалась экстремистским объединением. Закон о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии и призывы к экстремизму в России вступил в силу в феврале 2024 года.

Как Невзоров отреагировал на решение суда

Иноагент Невзоров в своем Telegram-канале сдержанно отреагировал на решение суда, заявив, что это цена, которую он платит за свободу. Теперь, по его словам, все что связывало его с Россией, конфисковано.

Он предположил, что такие же меры могут быть приняты по отношению ко всей антивоенной эмиграции. По словам Невзорова, поводом для процесса послужил донос со стороны проректора СПбГУ Анастасии Ярмош, а «формальным пунктом обвинения» — тот факт, что Невзоров отправил ВСУ два реанимобиля.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Как в России реагируют на арест имущества Невзоровых

В Telegram окончание длительного процесса по аресту имущества семейства Невзоровых встретили со вздохом облегчения.

«Господи, спасибо, свершилось-таки», — написал военный летчик, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

«Поддерживаем самый гуманный суд в мире!», «Давно пора этих трупоедов прижать!», «Ледоруб всё равно по ним плачет!» — делятся эмоции россияне в комментариях.

Однако многие остались недовольны тем, что для решения суду потребовалось столь длительное время. По их мнению, «конелюб давно скинул все».

«Позор нашим чинушам. Он два года все продавал и вывозил, а сейчас только спохватились арестовать то, что самому Невзорову негоже. Он сам эти два года говорил, что все продал и вывез. Почему за два с лишним года не могли ничего с ним сделать?» — возмущается Татьяна.

Военкор Александр Коц предложил доход от имущества Невзоровых передать на нужды СВО.

«Почему бы сразу не объявить, что доходы от продажи имущества предателей будут переданы на нужды СВО. И пусть они там в своих заграничных пристанищах местным властям объясняют, что они не участвуют в помощи российской армии, которую они так ненавидят», — предложил Коц.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров

Что осталось у Невзорова в России

Между тем заявления Невзорова о том, что якобы конфисковано «последнее, что его связывало с Россией», могут быть не вполне искренними. Telegram-канал «Небожена» интересуется тем, что будет с бизнесом Невзоровых, который записан на номинальных владельцев.

В июле 2023 года «Небожена» рассказала, что в России с Невзоровым может быть связан крупный и весьма прибыльный петербургский бизнес. В 2007 году Невзоров стал президентом «Открытой Ассоциации рекламных агентств и коммерческих коммуникаций петербургского метрополитена» (ОАРАККПМ), которая объединила три частные компании — «Анфас», «Коммет» и «Метроном».

Эти компании были монополистами по предоставлению рекламных площадей в Петербургском метрополитене. На сегодняшний день право распоряжаться всеми рекламными площадями Петербургского метрополитена принадлежит компании «Метроном». В 2015 и 2017 годах она выиграла тендеры на 10 лет на рекламные площади в вагонах и на станциях метрополитена.

«По условиям заключенного контракта „Метроном“ ежегодно платит 260 млн рублей за право пользоваться площадями на станциях метро. На момент заключения контракта годовой объём этого сегмента рынка городской рекламы оценивался в 0,9 миллиарда рублей, или в 20% от общего. Таким образом, порядка 700 миллионов рублей ежегодно выручает „Метроном“ с продажи арендных мест в метро», — пишет «Небожена», указывая, что это соответствует данным СПАРК.

Канал отмечает, что Невзоров уже долгое время может уходить от налогов.

«В 2019 показатели по некоей причине стали стремительно падать, причем не коррелируя друг с другом. Невзоров, который известен своей патологической жадностью, начал „сокращать налоговые издержки“. Так, при падении выручки к 2021 году на треть прибыль упала почти в 20 раз. <...> Как бы ни обстояли дела у „Метронома“ и „Проспекта“ сегодня, Александр Невзоров и его бизнес-партнёр с семьей Виталий Гришечкин на протяжении 16 лет связаны с рекламой в Петербургском метрополитене. Ежегодно через указанные компании совокупно проходит более 1 миллиарда рублей», — указывает «Небожена».

По данным «Коммерсанта», в июне 2023 года «Метроном» приобрела московская группа компаний Russ Outdoor, сумма сделки могла составить 1,6–2 млрд руб. Основным бенефициаром Russ Outdoor является Григорий Садоян.

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