«Лед тронулся»: Сладков о преобразованиях в Минобороны России Военкор Сладков: в Минобороны начали усиление «беспилотного боевого фактора»

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В Минобороны России начали работу над штатным усилением «беспилотного боевого фактора», заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, именно сейчас ломается «каменная преграда» на пути к развитию Вооруженных сил РФ. В самом министерстве информацию не комментировали.

В Министерстве обороны России проходят преобразования, связанные со значительным штатным усилением беспилотного боевого фактора и повышением потенциала РЭБ и РЭР. Это прекрасная, по сути своей, информация. Лед тронулся. Мы ломаем, казалось бы, каменную преграду на пути к развитию наших Вооруженных сил. Результат будет, и он сразу скажется на фронтовой ситуации, — написал журналист.

Ранее гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев сообщил, что разработана портативная радиолокационная станция (РЛС) для защиты от морских беспилотников. По его словам, устройство позволяет обнаруживать дроны на расстоянии в несколько километров. Масса мини-РЛС вместе с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. Какой-либо дополнительной инфраструктуры для работы ей не требуется.

В конструкторском бюро «Восток» также сообщали, что российские специалисты разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат типа «летающее крыло». По словам разработчиков, БПЛА можно будет использовать для разведки, корректировки огня артиллерии и ретрансляции связи, что необходимо для новой ударной платформы «Скальпель». Беспилотник с размахом крыльев около трех метров будет иметь дальность полета до 100 км и полезную нагрузку до 4 кг.