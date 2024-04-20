«Поняла, что я наркоманка»: дочь Кержакова умоляет отца выйти на связь «СтарХит»: дочь Кержакова вылечилась от зависимости и хочет встретиться с отцом

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Александр Кержаков с дочерью Дарьей

Дарья Кержакова — дочь известного футболиста Александра Кержакова — поделилась своим опытом борьбы с наркотической зависимостью, которая длилась около двух лет, ее слова приводит издание «СтарХит». Сейчас 18-летняя Кержакова открыто говорит о сложных временах и том, как ей удалось преодолеть зависимость. Также девушка ищет возможность встретиться с отцом, но он, по ее словам, этого избегает.

Я вышла из рехаба и осталась одна. Я не получаю ответа от папы. Недавно я написала ему большое сообщение, в котором описала обиды с детства и попросила его поговорить со мной, но пока безрезультатно, — рассказала дочь Кержакова.

Девушка не скрывает, что ее зависимость во многом связана с равнодушием родителей, которые не интересовались ее жизнью. По словам Кержаковой, она употребляла наркотики дома, когда мать была рядом. Также Дарья вспоминает момент, когда впервые попала в наркологическую клинику. Мать отправила ее туда, так как долгое время замечала, что с дочерью что-то не так.

Я ходила на концерт к одному исполнителю и задержалась там. После я пришла домой, и мама сделала тест на наркотики и отправила меня на реабилитацию. К тому времени я употребляла наркотики уже год. И тут я поняла, что я наркоманка, — сказала Дарья.

Ранее сообщалось, где сейчас находится Александр Кержаков и что он говорил об СВО. После отставки с тренерского мостика «Спартака» футболист решил остаться жить в Сербии, где находится и сейчас. По словам легенды петербургского «Зенита», это связано с обучением его сына.

Употребление наркотиков вредит здоровью.