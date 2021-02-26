Лебедева и «немецкий паспорт» Навальной высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/5da9e654-782b-11eb-b6ea-96000091f725_660.jpg Артемий Лебедев Фото: facebook.com/temalebedev

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на публикацию «немецкого паспорта» жены оппозиционера Алексея Навального Юлии. Снимок разместил в Сети дизайнер Артемий Лебедев, который и стал основным объектом для шуток.

26 февраля Лебедев опубликовал фото немецкого удостоверения личности, на который монтажом добавлено изображение Навальной, взятое из интервью журналу «Афиша». Фотография содержала ещё ряд неточностей, среди которых указание на немецкую национальность женщины и неверное написание её фамилии. Лебедев сопроводил пост текстом «„Медуза“, прокомментируй». Через некоторое время дизайнер сам признался, что фотография была фейком.

Ранее СМИ сообщили, что Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало. 22 февраля она вернулась в Россию.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.