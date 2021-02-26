Удостоверение Юлии Навальной с немецким гражданством оказалось фейком

https://static.news.ru/photo/2f3fd55c-7822-11eb-b439-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: instagram.com/yulia_navalnaya

Фото удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством является фейком. Об этом заявил дизайнер Артемий Лебедев, ранее опубликовавший снимок.

Это фейк. Факт проверен, — сообщил он в Telegram.

Ранее дизайнер опубликовал фото предположительно удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством. Он отметил, что документ был выдан в 2019 году. Лебедев добавил, что Алексею Навальному, «как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

После публикации снимка руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что появившееся в Сети фото удостоверения является фейком. Он отметил, что оно было взято из журнала «Афиша».

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии. Женщина вернулась в Россию без детей. Навальная не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.

Ранее Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало.

18 января в России был арестован её муж Алексей, который возвращался из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Политику заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.