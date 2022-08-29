ЛДПР разработала законопроект по защите прав работающих пенсионеров

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ЛДПР внесла на обсуждение в Госдуму законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, рассказал Lenta.ru заместитель главы фракции, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как отметил парламентарий, по пенсионному законодательству работающий пенсионер имеет возможность получать повышенную пенсию, увеличенную максимум на три балла в год при допустимом максимуме в десять баллов, что является несправедливым.

Хотя за него работодатель платит взносы так же, как и за остальных сотрудников. Не пенсионер может заработать до десяти баллов в год, а работающий пенсионер — только три. При сегодняшней стоимости одного балла получается, что максимальное увеличение возможно на 400 рублей в месяц, а могло было бы на 1400, — пояснил он.

Нилов рассказал, что согласно новому закону днем перерасчета пенсий может стать 1 августа.

ЛДПР давно занимается вопросом возврата индексации пенсии работающим пенсионерам, заявил депутат. По его словам, партия считает абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации.

Россиянам рассказали, как увеличить размер пенсии до выхода на нее. Чтобы пенсия рассчитывалась не автоматически, а с учетом различных документов, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до ухода на заслуженный отдых, рассказала ПРАЙМ завкафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. По ее словам, такая процедура потребуется, только если человек не согласен с автоматическим начислением выплат — в ином случае вопрос с документами решит работодатель.