ЛДПР предложила на время карантина убрать из телеэфира рекламу деликатесов

https://static.news.ru/photo/1feb38ce-7677-11ea-ab79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканалы на время режима самоизоляции должны убрать рекламу деликатесов, заявили в ЛДПР.

В партии считают, что люди, сидящие дома на карантине, постоянно видят рекламу, которая их заставляет нарушить закон.

На всех телеканалах остаётся много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски. Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов, — говорится в сообщении партии.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Угроза распространения коронавируса в России сохраняется, пик эпидемии ещё не был пройден, считает президент.

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее мэрия Москвы рассказала, как будет выдавать пропуска для выхода на улицу.