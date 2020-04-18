ЛДПР предложила установить «негласные правила поведения» из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/8764833a-816b-11ea-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула свои предложения, которые помогут сократить распространение коронавирусной инфекции в стране.

Политическая сила указала на то, что многие люди переносят заболевание бессимптомно или в лёгкой форме. Именно они, выходя на работу и в магазин, заражают остальных.

В связи с этим ЛДПР предлагает негласные правила поведения граждан после эпидемии, — сообщила пресс-служба ЛДПР в Telegram-канале фракции.

Партия рекомендует покупать два места в общественном транспорте, чтобы рядом никто не сидел. Уйти всем на удалённую работу или найти работодателя, который предоставит вам отдельный кабинет. Кроме того, предлагается меньше посещать любые места массового скопления людей.

Как ранее передавал NEWS.ru, лидер ЛДПР раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в республике. Он отметил, что во многих странах уже введены различные ограничения, а соседнее государство продолжает жить так, будто ничего не происходит.