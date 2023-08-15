ЛДПР отреагировала на потасовку с кандидатом от КПРФ Депутат ЛДПР Кошлаков-Крестовский: конкуренту хотелось устроить провокацию

Фото: vk.com/moscow_ldpr

Егор Коськов

Кандидату в муниципальные депутаты Москвы от партии КПРФ Борису Жорину, который подрался со своим конкурентом из ЛДПР, хотелось устроить провокацию, заявил NEWS.ru координатор московского Регионального отделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский. По его словам, сама ситуация незначительна и не стоит большого внимания.

Ситуация не стоит выеденного яйца. Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. <...> Если Егору было важно привлечь внимание к проблеме и в конце концов решить ее, то его конкуренту хотелось показать себя, устроить провокацию, — сказал Кошлаков-Крестовский.

Ранее стало известно, что кандидаты в муниципальные депутаты подрались в Новой Москве на территории поселения Московский во время публичных дебатов. Спор заключался в том, что депутаты не могли поделить пруд на территории поселения, который каждый хотел демонстративно почистить. В результате драки никто не пострадал. Жорин и Коськов обвинили друг друга в провокациях и признали, что вывод придется делать избирателю.

До этого бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил об избиении полицейскими. Он считает такое жесткое задержание заказным — из-за его политической деятельности. Мужчина утверждает, что сотрудники МВД нанесли ему множественные побои и продержали в отделе практически сутки. Член КПРФ снял побои и обратился в Следственный комитет с заявлением из-за действий полицейских.