ЛДПР опровергла причастность к митингу в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/8b16dfd2-c374-11ea-820f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала не связаны с партией ЛДПР. Политическая сила отрицает причастность к сегодняшнему митингу.

Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона, — говорится в сообщении ЛДПР, которое появилось в официальном Telegram-канале партии.

Во фракции подчеркнули, что по партийной линии ЛДПР противоправных действий «не было и не будет».

11 июня в Хабаровске десятки тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протестующие потребовали вернуть политика из Москвы и судить его в родном регионе. Их не остановили ни ограждения на центральной площади, ни увещевания представителя администрации о риске распространения COVID-19.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как писал NEWS.ru, суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года.