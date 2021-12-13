ЛДПР, КПРФ и эсеры отказались голосовать за законопроект о QR-кодах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Telegram-канале, что либерал-демократы пока не будут голосовать за законопроект о QR-кодах. Также о своём отказе поддержать документ в первом чтении заявили фракция «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ, передаёт РИА Новости.

Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, — написал Жириновский.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на заседании экспертного совета на тему профилактики коронавируса среди несовершеннолетних также сообщил , что эсеры будут голосовать против.

Мы приняли решение не поддерживать этот законопроект [о введении QR-кодов в общественных местах], — добавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта — о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Ранее сообщалось, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Гоcдуме. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил президент Влaдимир Путин.

Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, документ в нынешнем виде не гарантирует от наступления негативных последствий. Он добавил, что интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов, в том числе и в этом случае.