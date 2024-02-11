Лазарев рассказал, как поможет «диско-бабушке» из Сыктывкара Лазарев заявил, что оплатит квартиру «диско-бабушке» с непростой судьбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что планирует снять квартиру для 65-летней пенсионерки Лидии Уляшевой, которая привлекла внимание пользователей Сети после видео с концерта артиста, на котором она энергично танцевала и благодаря которому прославилась как «диско-бабушка». В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он отметил, что расходы возьмет на себя.

После концерта он показал мне видео. У нее очень сложная ситуация: ей негде особо жить, комнату снимает за шесть тысяч рублей, где нет никаких удобств, только кровать и стул, от нее отказались все родственники, она инвалид. Мы сейчас ищем ей квартиру, снимем, я это оплачу, — сказал он.

Накануне Лазарев пообещал помочь «диско-бабушке». Он рассказал, что она очень жизнерадостная, но у нее непростая судьба — нет денег и живет в сложных условиях.

Ранее стало известно, что Лидия живет в ужасных условиях — снимает маленькую комнату в общежитии, где даже негде помыться. Местные помогали ей: давали деньги на продукты и баню, а на концерты ее пускали бесплатно. В общежитии она была вынуждена жить, потому что ее собственный дом в селе Помоздино с печным отоплением, в нем протекает крыша, а близких у нее нет.