Лазарев написал эмоциональный пост в день траура по жертвам в «Крокусе» Лазарев рассказал о тысячах желающих возложить цветы жертвам в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Тысячи людей приехали к «Крокус Сити Холлу», чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта в концертном зале, написал в своем Telegram-канале певец Сергей Лазарев. По его словам, боль потери отозвалась в сердцах каждого россиянина.

Тысячи людей идут и идут к крокусу, чтобы возложить цветы в память о невинно погибших... Невозможно быть безучастным... Сегодня национальный день траура. Помолитесь! Сходите в церковь! Поставьте свечку! — заявил артист.

Людей, желающих почтить память, не испугал даже ливень, подчеркнул Лазарев. Неравнодушные к трагедии россияне с зонтами и без стояли в очереди, чтобы возложить цветы, добавил певец.

Ранее исполнительница Ольга Бузова выразила соболезнования всем, кто оказался в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта. По ее словам, люди, которые пришли на помощь другим во время трагедии — настоящие герои. Как отметила певица, она уже второй день плачет и молится, переживая из-за нападения на «Крокус».

До этого российский телеведущий Оскар Кучера поделился, что забрал супругу из торгово-развлекательного центра за 15 минут до начала стрельбы. Женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было безумно страшно за жену. По его словам, он готов был сам взяться за оружие ради ее защитить.