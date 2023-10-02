Экс-глава управления Минобороны РФ получил 7,5 года за взятки при закупках

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Басманный суд Москвы повторно рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова и признaл его виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАCС. Отмечается, что Тулупов осужден на семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Приговором Басманного районного суда Москвы Тулупов признан виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев в исправительной колонии строгого режима, — сказали в пресс-службе суда.

Преступления совершались в ходе закупок для Минобороны медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Дело о махинациях при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхaтельных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730 было возбуждено в сентябре 2020-го Главным военным следственным управлением СК России. Преступление было квалифицировано как мошенничество в особо крупных размерах. Подсудимый признaл свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке.

До этого Басманный районный суд Москвы назначил Тулупову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями.