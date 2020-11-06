Лавров: «Жванецкий снискал действительно всенародную любовь»

https://static.news.ru/photo/017bd902-2040-11eb-b437-fa163e074e61_660.jpgСергей ЛавровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого. По его словам, артист внёс неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.
Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра, — отметил Лавров, слова которого приводит РИА Новости.
Глава МИД РФ также добавил, что на творчестве Жванецкого выросло не одно поколение россиян.
Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.
Как писал NEWS.ru, ещё летом Жванецкий жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.