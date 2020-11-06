Лавров: «Жванецкий снискал действительно всенародную любовь»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение правительства Дании истребить всех норок в стране, чтобы избежать распространения мутировавшего коронавируса, вызвало противоречивую реакцию в мире. Возле датского посольства в Москве прошла акция против этой меры.

В пятницу к дверям посольства пришёл акционист, державший в руках датский влаг. И полотнище, и сам мужчина были облиты красной жидкостью, имитирующей кровь. Таким образом он выразил протест против уничтожения...