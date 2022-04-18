Лавров заявил, что Украина не оценила российский жест доброй воли

Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это не было оценено по достоинству, передаёт РИА Новости. Глава ведомства подчеркнул, что в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче».

Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче, — сказал Лавров.

30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с дополнительным заявлением, поясняющим итоги последней встречи в Стамбуле. По его словам, Россия намерена снизить военную активность и даже, возможно, сделать шаги навстречу по другим условиям Киева. Москва решила снизить активность на Киевском и Черниговском направлениях.

29 марта начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националистические батальоны получили приказ от руководства страны о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. В Минобороны России заявили, что обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче не имеют ничего общего с действительностью.