Лавров заявил, что Украина не оценила российский жест доброй воли
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
12:12, 19 апреля 2022
Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Москва после переговоров с Киевом в Стамбуле изменила расположение войск на Украине, однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это не было оценено по достоинству, передаёт РИА Новости. Глава ведомства подчеркнул, что в ответ на российский «жест доброй воли» Киев организовал «постановку в Буче».
Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче, — сказал Лавров.
30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выступил с дополнительным заявлением, поясняющим итоги последней встречи в Стамбуле. По его словам, Россия намерена снизить военную активность и даже, возможно, сделать шаги навстречу по другим условиям Киева. Москва решила снизить активность на Киевском и Черниговском направлениях.
29 марта начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националистические батальоны получили приказ от руководства страны о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. В Минобороны России заявили, что обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в Буче не имеют ничего общего с действительностью.
Позже Лавров пояснил, что провокация в Буче «направлена на то, чтобы сорвать переговоры с Россией». Он подчеркнул, что «истерика» у Запада началась именно в тот момент, когда «забрезжил свет» и Украина впервые захотела обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.