https://static.news.ru/photo/bd2457bc-24b3-11ea-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что дипломатические отношения — это желание убедить партнёра с помощью аргументов.

Если мы берём словесную риторику, которую мы слышим из натовских кругов, как от стран-членов, так и от генерального секретариата, русофобия, конечно, зашкаливает, — цитирует дипломата Первый канал.

Похожее мнение он высказал по поводу отношения к Москве в Евросоюзе. Лавров считает, что политику ЕС определяет «русофобское меньшинство». По его словам, ситуацию пытается изменить президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры стран НАТО и Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на улучшение отношений с РФ.

По его словам, английское правительство хотело бы увеличить торговлю между двумя странами. Также политик изъявил желание лучше взаимодействовать в коммерческих вопросах.