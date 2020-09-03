Лавров: в G20 заинтересовались российской вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8737a76-ee12-11ea-a85b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российским учёным удалось в кратчайшие сроки создать эффективную вакцину против COVID-19, которой заинтересовались зарубежные партнёры, в том числе из G20.

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати». В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении, — подчеркнул политик.

По словам Лаврова, Россия приступает «к постепенному возобновлению транспортного сообщения с другими государствами». Он считает, что мировое сообщество должно отодвинуть в сторону разногласия и сплотиться в противодействии вирусу. Нужно найти баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба экономики. Об этом также говорит генеральный секретарь ООН.

Кроме того, Лавров напомнил, что туристы, прибывающие в страну, обязаны соблюдать установленный порядок санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска, передаёт РИА Новости.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Известно, что препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале компонентом I, через три недели — компонентом II. Как пояснили в Минздраве РФ, двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет — сроком до двух лет.

Как писал NEWS.ru, Россия пока не будет поставлять живую вакцину от коронавируса «Спутник V» за рубеж, но передаст технологию её производства, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, российские учёные ориентированы на то, чтобы обеспечить потребности страны. Россия сможет поставлять вакцину за границу, когда обеспечит себя.