Лавров рассказал, какими качествами должна обладать жена дипломата

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какими качествами должна обладать супруга дипломата. Своё мнение он высказал на выступлении перед студентами и преподавательским составом МГИМО, пишет ТАСС.

По его словам, между женой и мужем должно быть взаимопонимание.

Наверное, здесь нет никакого особого правила: любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь, реализовывать себя в своей профессии, — так ответил Лавров на соответствующий вопрос студентки.

Кроме того, министр подчеркнул, что муж должен уважать профессию супруги.

При этом Лавров упомянул о проблеме, с которой часто сталкиваются дипломаты: нередко жена дипломатического работника, отправившись с ним в командировку, не может найти применения своим профессиональным навыкам в другой стране. Глава МИД добавил, что каждая супружеская пара сама решает: лететь ли в командировку вместе или сохранить каждому свою работу и стараться прилетать друг к другу почаще.

Ранее Лавров пошутил на тему слухов о своём незаконнорождённом сыне.