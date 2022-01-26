Лавров рассказал о планах перезахоронить разведчика Рихарда Зорге в России

Москва добивается от Токио решения вопроса с перезахоронением в России советского разведчика Рихарда Зорге, работавшего во времена Второй мировой войны в Японии и казнённого там. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы, передаёт ТАСС.

Мы добиваемся от наших японских соседей окончательного, позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге. Там есть такой необычный аспект, есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды, — цитирует его агентство.

По словам Лаврова, сохранность мoгилы Зорге одно время находилась под угрозой, однако российское посольство принялo активное участие в её спасении, заполучив права на могилу разведчика послe смерти родственников его гражданской жены.

Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Разведчик сумел пробиться на работу в посольство Германии, где получил работу в качестве пресс-атташе. Перед началом войны Зорге сумел получить точные данные о силах немецкой армии, которые будут задействованы в нападении на Советский Союз, также разведчик узнал, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило командованию перебросить советские дивизии на оборону Москвы. Зорге был арестован 18 октября 1941 года. 7 ноября 1944 года его казнили в токийской тюрьме Сугамо. В 1964 году ему было посмертно присвоено звание Героя СССР.

Ранее Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции «Горсть памяти».