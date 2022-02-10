Лавров пообещал жёстко ответить на возможные санкции Лондона

Москва жёстко ответит, если Великобритания введёт против России санкции. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров своей британской коллеге Лиз Трасс во время переговоров, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жёстким, — сказано в заявлении.

В МИД России также указали, что Трасс «было чётко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства» не может не отразиться «негативным образом на российско-британских отношениях».

Ранее сообщалось, что документ о «самых жёстких» cанкциях Великобритании в отношении России будет подпиcан на этой неделе, однако он ещё не предcтавлен в парламенте. При этом МИД Великобритании может пропиcать в документе, что санкции могут вступить в силу только в случае «росcийского вторжения на Украину».