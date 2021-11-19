Лавров отчитал журналиста за вопрос о действиях России для симпатии Запада

Вопрос о том, что собирается делать Россия, чтобы понравиться Западу, неприличен, он подрывает основы ОБСЕ и нехарактерен для менталитета таких нейтральных стран, как Швеция. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос шведского журналиста после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, передаёт РИА Новости.

Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде, и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, — сказал Лавров.

Он также выразил недоумение по поводу того, как подобные вопросы «проникают в умы» представителей СМИ «таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция».

Переговоры Сергея Лаврова с шведской коллегой Анн Линде прошли в Москве 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Лавров сделал замечание иранскому журналисту во время пресс-конференции с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Репортёр стал записывать на камеру комментарий по итогам российско-иранских переговоров во время ответа Лаврова на вопрос другому журналисту, что и вызвало неодобрение со стороны российского министра.