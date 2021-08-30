Лавров объяснил смысл нападок на личность Сталина

Негативные высказывания в адрес Иосифа Сталина и попытки извне представить его как «главного злодея» нацелены на переписывание истории России и итогов Второй мировой войны. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с ветеранами в Волгограде. Его слова приводит ТАСС.

Нападки на Сталина <...>, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны, — сказал глава ведомства.

По его словам, подобные действия преследуют цель не только переписывания истории, но и политического ослабления России.

Ранее россияне назвали Сталина самой выдающейся личностью всех времён и народов. Такое мнение высказали 39% участников опроса Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом).

Установку памятника Сталину поддержали 48% россиян, а открытие его музея — 60%. Сторонники этой идеи обосновали необходимостью сохранения истории СССР и положительной ролью Сталина в ней.