Лавров обвинил США в причастности к кризису православной церкви

Соединённые Штаты напрямую причастны к кризису, в котором оказалось православие, заявил на ежегодной пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ими был создан пост так называемого спецпредставителя по свободе вероисповедания, который прямо поощрял действия константинопольского патриарха Варфоломея, направленные на раскол церквей, в том числе на Украине.

По мнению Лаврова, в настоящее время греческие церкви находятся под колоссальным давлением, в том числе правительства. Решить эту проблему можно, договорившись с властями тех стран, на территории которых расположены канонические православные церкви, о невмешательстве в их дела.

Это будет самый оптимальный вклад дипломатии и прочих государственных структур в обеспечение той самой свободы вероисповедания, — заявил глава ведомства.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отношения между поместными православными церквями обострились из-за беспрецедентного давления, которое оказывалось на них внешнеполитическими силами. Частью раскола стали события на Украине 2014 года, после которых различные политические силы пытались ввести в семью православных церквей раскольнические группировки на Украине. Между тем данные действия, по мнению Кирилла, могли бы осуществляться путём консультаций внутри церквей, и в этом случае нынешнего раскола бы не произошло.