Лавров: некоторые советы Лукашенко о коронавирусе не стоит игнорировать

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал советы президента Белоруссии Александра Лукашенко о профилактике коронавируса.

Я бы не стал игнорировать некоторые советы президента Республики Беларусь, — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Министр рассказал, что дипломаты периодически сдают тесты на коронавирус. Он предположил, что ему такие анализы делают чаще, чем другим.

Лавров заявил, что не носит маску, но часто моет руки и использует средства дезинфекции. Когда к нему приходят посетители, то разговор ведётся на расстоянии нескольких метров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирусная инфекция опасна для пьющих и курящих людей. Он напомнил, что раньше советовал жителям страны бросать вредные привычки и заниматься спортом, однако тогда «все посмеялись» над этим. Лукашенко подчеркнул, что «этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня — курит».

Также глава Белоруссии призвал жителей не паниковать из-за коронавирусной эпидемии, а «просто работать».

В настоящий момент в Белоруссии зарегистрировано 3728 случаев заражения коронавирусом, скончались 36 человек. Власти страны не стали вводить ограничительные меры и режим самоизоляции.