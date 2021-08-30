Лавров не смог ответить школьнице, когда «взрослые отменят войну»

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с ветеранами в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. Среди участников мероприятия была школьница, задавшая министру вопрос: «Когда взрослые отменят войну?» Лавров не смог ответить девочке, передаёт РИА Новости.

Школьница спела песню, где прозвучал вопрос о войне.

Ответ «Когда мы отменим войну?», конечно, сложный. Если бы всё зависело от нас, наверное, это было бы быстро, — сказал Лавров после выступления школьницы.

Он отметил, что тронут до слёз её исполнением песни и словами о войне. Расчувствовавшийся министр подарил девочке плюшевого мишку. Глава МИД РФ сравнил девочку со шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, подчеркнув, что она гораздо убедительнее в борьбе за мир, чем та в борьбе за климат.

Ранее сообщалось, что Лавров объяснил смысл нападок на личность Иосифа Сталина и попытки извне представить его как «главного злодея». По его мнению, негативные высказывания нацелены на переписывание истории России и итогов Второй мировой войны.