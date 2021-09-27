Лавров и Шойгу возглавят профильные комиссии ЕР

Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. В частности, глава МИД Сергей Лавров будет руководить комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, а министр обороны Сергей Шойгу — по развитию Восточной Сибири. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко возглавит комиссию по здравоохранению, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва — по образованию и науке, а детский омбудсмен Анна Кузнецова — по защите семьи.

Президент поблагодарил лидеров списка ЕР за высокие результаты на выборах. Он отметил, что партия уверенно сохраняет ведущие позиции и является залогом стабильности в стране. Он подчеркнул, что для России это важно.

Из лидеров предвыборного списка ЕР в число депутатов Госдумы нового созыва войдёт только Кузнецова. Там она будет координировать работу по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Выборы в Госдуму проходили 17–19 сентября. Помимо ЕР в нижнюю палату российского парламента прошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Ранее Путин поздравил ЕР с победой на выборах и призвал партию работать совместно с другими фракциями. Он добавил, что для депутатов должен стать нормой интенсивный и публичный стиль работы.