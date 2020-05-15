Общество

Лавров: для россиян нет необходимости в выездных визах после карантина

12:35, 15 мая 2020 564
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В введении системы выездных виз для россиян после окончания эпидемии коронавируса нет никакой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений, — сказал он в интервью РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 мая порядка 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Они хотят через соседнее государство вернуться на родину.

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