Лавров: для россиян нет необходимости в выездных визах после карантина

В введении системы выездных виз для россиян после окончания эпидемии коронавируса нет никакой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений, — сказал он в интервью РБК.
Как ранее писал NEWS.ru, 13 мая порядка 500 мигрантов из Узбекистана скопились на границе Оренбургской области с Казахстаном. Они хотят через соседнее государство вернуться на родину.
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