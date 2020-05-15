Лавров: для россиян нет необходимости в выездных визах после карантина

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Вице-премьер правительства Татьяна Голикова выступит перед Советом Федерации 20 мая. Она расскажет о ситуации с коронавирусом и мерах противодействия его распространению.

Также на заседании планируется рассмотреть закон, который позволит без правки федерального бюджета оказывать гарантированную поддержку российским предприятиями связи. Документ позволит не вносить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020–2022...