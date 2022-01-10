Лавров даст пресс-конференция по итогам работы МИД

Пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году даст глава МИД России Сергей Лавров 14 января. Она начнётся в 11:00 по московскому времени. Об этом говорится в распространённом сообщении дипведомства.

14 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, — говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД России, мщдерация пресс-конференции будет осуществляться на равной основе как в щтношении присутствующих очно, так и для подключившихся онлайн. Министр традиционно подводит итоги деятельности российского дипведомства за прошлый год на пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что Москва примет меры для устранения угроз национальной безопасности, если США и НАТО не примут предложения России. Он также подчеркнул, что новый вариант договорённостей не будет иметь схожести с предыдущими.