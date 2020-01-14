https://static.news.ru/photo/7ff6b206-36a4-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг заявления СМИ, что ведомство рекомендовало «Аэрофлоту» перевести свои рейсы в Иран на дневное время. По словам дипломата, авиакомпания самостоятельно приняла такое решение. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Коломбо.

Он также добавил, что МИД такие вопросы решать не может, пишет «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, утром 8 января пассажирский украинский Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта. 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Власти Тегерана признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке из-за недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле аэропорта.