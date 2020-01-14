Глава МИД РФ Сергей Лавров отверг заявления СМИ, что ведомство рекомендовало «Аэрофлоту» перевести свои рейсы в Иран на дневное время. По словам дипломата, авиакомпания самостоятельно приняла такое решение. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Коломбо.
Он также добавил, что МИД такие вопросы решать не может,
Как писал NEWS.ru, утром 8 января пассажирский украинский Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта. 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. Власти Тегерана признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке из-за недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле аэропорта.
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