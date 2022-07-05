«Лавочка закрыта»: клиентка IKEA раскритиковала финальную распродажу Клиентка IKEA раскритиковала финальную распродажу компании за технические неполадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый магазин «Икеа» в Москве

Проблемы во время финальной распродажи товаров мебельного магазина IKEA начались при первом входе на сайт, рассказала петербурженка, передаёт «МК в Петербурге». По её словам, что-либо купить сейчас почти невозможно, на сайте недоступны уже выбранные товары.

Утилитарно, приятно глазу, комфортно, многофункционально. А теперь — лавочка закрыта. Более того, даже обновить напоследок домашний текстиль можно с большим трудом. Нет больше красивых приятных для тела наволочек и пододеяльников, удобных конструкторов рабочего пространства и утилитарных дешевых кухонных полотенец, — сказала клиентка IKEA.

Она добавила, что шведский бренд стал рыночным феноменом, он внёс значительный вклад в обстановку российских квартир и воспитание покупательских привычек. Но вот финальная распродажа, по мнению петербурженки, — это одновременно и вежливый, и жадный ход, можно было уйти «по-английски».

До этого сообщалось, что сайт IKEA перестал работать после начала финальной распродажи перед окончательным уходом с российского рынка. При попытке оформить заказ на официальной странице компании появляется сообщение с ошибкой. Отмечается, что это произошло из-за большого наплыва посетителей.