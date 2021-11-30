Лауреатов «Зелёной премии» наградят статуэтками из пластиковых бутылок

Лауреаты «Зелёной премии» за вклад в формирование новой модели осознанного потребления получат статуэтки из пластиковых бутылок с QR-кодом дополненной реальности. Подобные технологии — ещё один инструмент осознанного потребления, заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщает телеканал «360».

Концепция статуэтки очень простая. Премия даётся за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. И художники Recycle Group предложили создать статуэтки по принципу апсайклинга (вторичное потребление. — NEWS.ru), который сейчас является одним из трендов в индустрии моды. Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем лишний раз загрязнять природу? Поэтому художники нашли среди мусора обычные пластиковые бутылки, вымыли их, и теперь это произведения искусства, — рассказал Буцаев.

Он объяснил, что появляющаяся на экране при сканировании QR-кода капля воды — это символ стремления к чистоте планеты.

Ранее Российский экологический оператор начал собирать заявки на «Зелёную премию», которую будут вручать за вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Принять участие в конкурсе смогут россияне старше 18 лет, юридические лица, организации, субъекты страны, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.